بينهم طفلة.. إصابة 3 أشخاص إثر قصف صاروخي أوكراني على مقاطعة روسية



وكالات

قال حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن 3 أشخاص، بينهم طفلة، أصيبوا بجروح نتيجة هجوم صاروخي أوكراني على قرية موشينويه.

وأضاف الحاكم: "تعرضت قرية موشينويه في منطقة جرايفورون التابعة لمقاطعة بيلجورود، لقصف صاروخي أوكراني، وأصيب شخصان بالغان وطفلة بجروح عندما سقطت قذيفة على أحد المنازل".

ووفقا له، أصيبت امرأة بجروح وكدمات متعددة في ذراعيها وصدرها بسبب الشظايا، بينما أصيب رجل بجروح متعددة ناجمة عن شظايا في وجهه.

وأوضح جلادكوف، أن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات شُخِّصت مبدئيًا بالإصابة بصدمة ضغطية "رضخ ضغطي" ونُقل المصابون إلى المستشفى.

وذكر الحاكم، أن القصف تسبب كذلك بأضرار مادية للمنزل.

ويقصف المسلحون الأوكرانيون المناطق المدنية الحدودية الروسية يوميا بالقذائف الصاروخية وبالمسيرات الجوية.

ومنذ أغسطس 2024، أعلنت السلطات الفيدرالية الروسية، حالة الطوارئ في مقاطعة بيلجورود الحدودية، وفقا لروسيا اليوم.