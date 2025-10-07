إعلان

خلال ساعة.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات من اليمن

كتب : مصراوي

05:04 م 07/10/2025

اعتراض 4 مسيرات من اليمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، إن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة رابعة أُطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية خلال نحو ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل إثر الاشتباه بتسلل مسيرة.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إن إطلاق صفارات الإنذار في إيلات إثر تسلل طائرة معادية والحادث قيد التحقيق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه مدينة إيلات.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد مقذوف أُطلِق من شمال قطاع غزة، في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان: "عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في نتيف هعسراه في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع القطاع، تم رصد مقذوف أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويُرجّح أنه سقط في المنطقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتراض 4 مسيرات من اليمن إسرائيل تعترض 4 مسيرات من اليمن الجيش الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في إيلات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس