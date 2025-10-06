إعلام عبري: نتنياهو تعهد بعدم الإفراج عن مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة



وكالات

قالت القناة 14 العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد في اجتماع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة.

أضافت القناة، إنه في اجتماع عقد الليلة الماضية في القدس، استمر لأكثر من ساعتين، طرح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سلسلة مطالب على نتنياهو تمهيدا لإمكانية تنفيذ صفقة الرهائن.

ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع، أوضح نتنياهو، أن ما سماها "رموز الإرهاب، وعلى رأسهم مروان البرغوثي"، لن تشمل في الصفقة في أي مرحلة، وهو التزام منح صراحة لبن غفير.

وخلال الاجتماع، الذي حضره أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سعى الوزيران إلى فهم كيفية ضمان قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على مواصلة عملياته ضد حماس حتى بعد إعادة الرهائن في المرحلة الأولى.

ورد نتنياهو، أن جيش الدفاع الإسرائيلي "سيتمتع بحرية عمل كاملة" في قطاع غزة، بما في ذلك إعادة دخول المناطق التي سينسحب منها، في حال انتهاك التفاهمات.

ووفق القناة، فقد أعرب بن غفير عن شكوكه بشأن مشاركة الدول الوسيطة في الاتفاق، وحذر من الاعتماد على الضمانات الخارجية، فرد نتنياهو بأن إسرائيل ستحصل على ضمانات وحرية عمل إضافة إلى ذلك، أثار الاثنان مسألة تشجيع الهجرة من قطاع غزة، لكن نتنياهو لم يبد التزاما بالموضوع، وفقا لروسيا اليوم.