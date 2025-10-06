ترامب: قصفنا سفينة جديدة قبالة سواحل فنزويلا يشتبه أنها تحمل مخدرات



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية قصفت سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا مساء الأحد للاشتباه في أنها تحمل مخدرات، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبدأ أيضا التصدي لعمليات تهريب المخدرات التي تتم عن طريق البر.

أدلى ترامب بهذا التعليق خلال خطاب ألقاه في قاعدة نورفولك البحرية، بجوار حاملة الطائرات هاري إس. ترومان.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يشير إلى ضربة أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في وقت سابق.

وقال ترامب، إنه في الأسابيع الأخيرة، دعمت البحرية مهمتنا للقضاء على عصابات المخدرات تماما، ونفذنا ضربة أخرى الليلة الماضية، والآن لا نستطيع العثور على أي منهم.

وأضاف أنهم لم يعودوا يأتون عن طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم برا لأنهم سيضطرون إلى ذلك.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الأحد، إن الجيش لديه التفويض اللازم لتوجيه ضربات في منطقة البحر الكاريبي لاستهداف قوارب يُعتقد أنها تحمل مواد مخدرة قبالة سواحل فنزويلا.

وجاءت تصريحات هيجسيث خلال مقابلة أذاعتها فوكس نيوز الأحد.

وقتلت الولايات المتحدة 4 أشخاص في ضربة الجمعة، وهو 4 هجوم من نوعه على الأقل في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال الوزير في المقابلة، إن لدينا كل التفويض اللازم، هؤلاء مصنفون على أنهم منظمات إرهابية أجنبية.

ويقول منتقدون، إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترمب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل الخبراء القانونيون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.

وقال هيجسيث، إنه إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأمريكي.

وقال ترامب الأحد، إن التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي أوقفت تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية، بحسب الغد.