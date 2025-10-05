وكالات

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قوله السبت إن بيونجيانج خصصت أصولا استراتيجية للرد على الحشد العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، وتعهد باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية.

وأضافت الوكالة، أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال معرض عسكري أقيم قبل أيام من حلول الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.

وقال كيم "بالتناسب المباشر مع الحشد العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية، ازداد اهتمامنا الاستراتيجي بالمنطقة وبناء عليه خصصنا أصولا خاصة لأهداف رئيسية ذات أهمية".

وأضاف: "أعتقد أن أعدائنا ينبغي أن يقلقوا بشأن الاتجاه الذي تتطور فيه بيئتهم الأمنية".

وأشار إلى أن كوريا الشمالية ستطور بلا شك إجراءات عسكرية إضافية من أجل الاستعداد للرد على الحشد العسكري للقوات الأميركية، دون أن يُقدّم أي تفاصيل إضافية حول ماهية تلك الإجراءات.

تأتي هذه التصريحات في وقت توثق فيه كوريا الشمالية علاقاتها العسكرية مع روسيا، إذ إنها، بحسب مسؤولين كوريين جنوبيين، تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه بأوكرانيا عبر إرسال قوات ومدفعية.

وقام كيم أيضا بتعزيز علاقاته وتحالفه مع الصين، حيث سافر مؤخرا إلى العاصمة بكين لحضور عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينج وبوتين، وفقا لسكاي نيوز.