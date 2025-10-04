لاتهامهم بالتخابر مع إسرائيل.. إيران تعلن إعدام 6 مواطنين

طهران- (د ب أ)

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر في شبكة إرهابية انفصالية عمیلة لإسرائيل فجر اليوم السبت.

وقالت السلطات القضائية الايرانية "إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر في شبكة إرهابية انفصالية عمیلة للكیان الصهيوني، اعترفوا بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية، منها اغتيال أربعة من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأفاد مركز الإعلام القضائي أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا، تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر إرهابية انفصالية استهدفت أمن محافظة خوزستان عبر سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات خلال السنوات الماضية.

وكان هؤلاء الإرهابيون قد شاركوا بشكل مباشر في اغتيال عدد من رجال قوى الأمن الداخلي وحراس الأمن ،كما اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية مثل صنع وزرع عبوات ناسفة، وتفجير محطة وقود للغاز في خرمشهر، وهجمات مسلحة على البنوك، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد.

بالإضافة إلى لعبهم دورا رئيسيا في العمليات الإرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال "بالكيان الصهيوني"، وتلقت دعمًا من جهات أجنبية معادية.

وشكلت أعمال هؤلاء الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم تهديدا متكررا لأمن وسلامة المواطنين في محافظة خوزستان على مدى الأعوام الماضية.

كانت إيران قد أعدمت عددا من الإيرانيين بتهم التجسس لصالح إسرائيل قبل وبعد الهجمات التي شنتها الأخيرة على إيران في شهر يونيو الماضي.

كانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في تقرير لها إن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من ألف شخص حتى شهر سبتمبر هذا العام.