بكين تحذر واشنطن: "إعادة توحيد" الصين وتايوان "لا يمكن إيقافه"

بكين- (د ب أ)

قال وزير الدفاع الصيني دونج جون اليوم الجمعة، إن "إعادة توحيد" الصين وتايوان "اتجاه تاريخي لا يمكن إيقافه"، وذلك خلال محادثات رفيعة المستوى في ماليزيا.

وجاءت التصريحات التي أعلنتها بكين، في اجتماع مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث في كوالالمبور حيث يجتمع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال دونج إن الصين لديها القدرة الكافية للرد على الاستفزازات، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تختار كلماتها وأفعالها بعناية بشأن مسألة تايوان وأن ترفض استقلال تايوان.

وجاءت المحادثات بعد يوم من لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية، حيث لم يتم تحقيق الكثير من التقدم بشأن النزاع التجاري بين البلدين.

وقال ترامب إنه لم يتم التطرق لمسألة تايوان خلال محادثاته مع شي.

وترى الصين أن تايوان جزء من أراضيها وهددت باستخدام القوة إذا ما تحتم إعادة الجزيرة للبر الرئيسي.

وتقدم الولايات المتحدة الأسلحة لتايبيه ولكنها تبقي على سياسة من "الغموض الاستراتيجي" بشأن دعم الاستقلال رسميا.

وأعرب هيجسيث عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن النشاط البحري لبكين حول تايوان وبحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى تأثيره على شركاء الأمن الأمريكيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكتب في منشور عبر منصة إكس أنه في حين لا تسعى الولايات المتحدة إلى الدخول في صراع، ستواصل الدفاع عن مصالحها وتحافظ على القدرات اللازمة للقيام بذلك في المنطقة.

وقال رئيس تايوان لاي تشينج-تي اليوم الجمعة، إنه يرفض العدوان أو أي جهود باتجاه "التوحيد" مع الصين.