مقتل 21 شخصا جراء انهيار أرضي في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة

ملبورن(استراليا)- (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن انهيارا أرضيا وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أودى بحياة 21 شخصا على الأقل في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة.

ووقع الانهيار الأرضي حوالي الساعة الثانية صباحا، حيث سوي منازل بالأرض، بينما كان المواطنون نائمين في قرية كوكاس في إقليم إنجا، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الاسترالية(إيه.بي.سي) نقلا عن الشرطة.

وقال بيتر إيباتاس حاكم إقليم إنجا لهيئة الإذاعة الاسترالية إن السكان المحليين أفادوا أن 30 شخصا لقوا حتفهم، وتم انتشال 18 جثة بالفعل.

وتؤكد الشرطة أن حصيلة القتلى بلغت 21.

ولم يتم الرد على مكالمات هاتفية أجرتها وكالة أسوشيتد برس(أ ب) مع إيباتاس ومركز شرطة واباج في إقليم إنجا.

ولم يرد ماتي باجوسي، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بابوا غينيا الجديدة فورا لطلب التعليق.

وقدرت الأمم المتحدة أن 670 قرويا لقوا حتفهم في انهيار أرضي في إقليم إنجا في مايو العام الماضي، بينما ذكرت حكومة بابوا غينيا الجديدة أن أكثر من 2000 شخص دفنوا تحت الأنقاض.