الشرطة البريطانية: أحد ضحيتي هجوم الكنيس اليهودي "قُتِل برصاصنا"

وكالات

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها أطلقت النار "عن طريق الخطأ" على أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر، وكذلك على أحد الناجين، أثناء محاولتها إيقاف مهاجم بدا أنه كان يرتدي حزامًا ناسفًا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي هجوم يوم الخميس، قُتل رجلان، أدريان دالبي (53 عامًا)، وميلفين كرافيتز (66 عامًا)، بعدما قاد رجل بريطاني من أصل سوري سيارته وصدم المارة ثم بدأ في طعن الناس خارج كنيس هيتون بارك العبري في مانشستر خلال يوم الغفران، أقدس يوم في التقويم اليهودي.

وقال قائد شرطة مانشستر الكبرى ستيف واتسون، إن المهاجم الذي قُتل برصاص ضباط في مكان الحادث لم يكن يحمل سلاحًا ناريًا، على الرغم من أن أحد القتلى أًصيب بطلق ناري.

وأضاف واتسون في بيان "لذلك فمن المحتمل أن تكون هذه الإصابة قد حدثت كنتيجة مأساوية وغير متوقعة للإجراء العاجل المطلوب الذي اتخذه ضباطي لإنهاء هذا الهجوم الشرس".

وأسفر الهجوم الذي تزامن مع يوم الغفران - أقدس أيام التقويم الديني اليهودي - عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم حارس أمن بحسب ما ذكرت شرطة مانشستر الكبرى.

وقالت الشرطة البريطانية إن المهاجم يدعى جهاد الشامي، وهو بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عامًا، قاد سيارته نحو المارة خارج كنيس هيتون بارك هيبرو كونغريغيشين قبل أن يهاجمهم بسكين. وقد قُتل برصاص الشرطة في مكان الحادث.

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين في إطار التحقيق، ووصفت الحادث بأنه "حادث إرهابي".