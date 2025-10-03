الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال مواطن بتهمة التجسس لصالح إيران

وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، اعتقال مواطنًا إسرائيليًا بتهمة نقل معلومات استخباراتية في فندق على البحر الميت لصالح إيران.

وقالت الأجهزة الأمنية، إن المشتبه به، البالغ من العمر 23 عامًا، كان يعمل في الفندق أثناء عملية التجسس المزعومة، حيث التقط صورًا لمرافق الفندق والمنطقة المحيطة بها، وفق أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم تتضح بعد الظروف الدقيقة لإلقاء القبض على المشتبه به، حيث أشارت الشرطة إلى أن تحقيقاتها لا تزال مستمرة، بحسب الصحيفة.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على اثنين من سكان حولون للاشتباه في قيامهما بتصوير قواعد عسكرية ومواقع أخرى في إسرائيل لصالح مشغليهما الإيرانيين على مدار أشهر.