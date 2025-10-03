إعلان

الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال مواطن بتهمة التجسس لصالح إيران

كتب : مصراوي

05:05 م 03/10/2025

الشرطة الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، اعتقال مواطنًا إسرائيليًا بتهمة نقل معلومات استخباراتية في فندق على البحر الميت لصالح إيران.

وقالت الأجهزة الأمنية، إن المشتبه به، البالغ من العمر 23 عامًا، كان يعمل في الفندق أثناء عملية التجسس المزعومة، حيث التقط صورًا لمرافق الفندق والمنطقة المحيطة بها، وفق أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم تتضح بعد الظروف الدقيقة لإلقاء القبض على المشتبه به، حيث أشارت الشرطة إلى أن تحقيقاتها لا تزال مستمرة، بحسب الصحيفة.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على اثنين من سكان حولون للاشتباه في قيامهما بتصوير قواعد عسكرية ومواقع أخرى في إسرائيل لصالح مشغليهما الإيرانيين على مدار أشهر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الإسرائيلية الأجهزة الأمنية التجسس لصالح إيران الشاباك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي