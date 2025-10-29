الجيش الباكستاني: مقتل 6 جنود خلال اشتباكات قرب الحدود الأفغانية

وكالات

أعلن الجيش الباكستاني في بيان، الأربعاء، مقتل 6 جنود و7 إرهابيين خلال اشتباكات بالقرب من الحدود الأفغانية في منطقة كورام.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، إن المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختتمت في إسطنبول دون التوصل إلى حل عملي، في ضربة للسلام بالمنطقة بعد اشتباكات دامية في وقت سابق من أكتوبر.

كانت المحادثات تهدف إلى التوصل إلى سلام دائم بين الجارتين بعد مقتل عشرات على طول حدودهما في أسوأ أعمال عنف من هذا النوع منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابول عام 2021.

قال وزير الإعلام الباكستاني في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: "استمر الجانب الأفغاني في الانحراف عن القضية الأساسية، متهربا من النقطة الرئيسية التي بدأت على أساسها عملية الحوار".

وأضاف: "بدلا من قبول أي مسؤولية، لجأت حركة طالبان الأفغانية إلى لعبة إلقاء اللوم والتهرب والحيل وبالتالي، فشل الحوار في التوصل إلى أي حل عملي".

ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الأفغانيتان بعد على طلبات من رويترز للتعليق على بيان ترار.

قالت مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة لرويترز في وقت سابق، إن البلدين اتفقا على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة في 19 أكتوبر، لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى أرضية مشتركة في جولة ثانية من المحادثات التي توسطت فيها تركيا وقطر في إسطنبول، وألقى كل منهما باللوم على الآخر في الفشل.

وقال مصدر أمني باكستاني، إن طالبان لم ترغب في الالتزام بكبح جماح حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة مسلحة منفصلة معادية لباكستان تقول إسلام اباد إنها تعمل دون عقاب داخل أفغانستان.

وقال مصدر أفغاني مطلع على المحادثات، إنها انتهت بعد سجال متوتر بشأن هذه القضية، مضيفا أن الجانب الأفغاني قال إنه لا سيطرة له على طالبان الباكستانية التي شنت هجمات ضد القوات الباكستانية في الأسابيع القليلة الماضية.