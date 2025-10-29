إعلان

وسط ترقب دولي واسع.. الرئيسان الأمريكي والصيني وجهاً لوجه في كوريا الجنوبية

كتب : مصراوي

02:38 م 29/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين ب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كوريا الجنوبية - (د ب أ)

أكدت الصين أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيلتقى بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية غدا الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إنه سيتم إجراء المباحثات رفيعة المستوى في مدينة بوسان بجنوب كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جو جياكون إن الرئيسين سوف يتبادلان الآراء بشأن " العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن المفاوضات سوف تتطرق إلى القضايا الاستراتيجية وطويلة المدى موضحا أن بكين على استعداد للعمل مع واشنطن لتحقيق نتائج إيجابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الصيني سط ترقب دولي وريا الجنوبية ونالد ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء