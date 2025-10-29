كوريا الجنوبية - (د ب أ)

أكدت الصين أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيلتقى بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية غدا الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إنه سيتم إجراء المباحثات رفيعة المستوى في مدينة بوسان بجنوب كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جو جياكون إن الرئيسين سوف يتبادلان الآراء بشأن " العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن المفاوضات سوف تتطرق إلى القضايا الاستراتيجية وطويلة المدى موضحا أن بكين على استعداد للعمل مع واشنطن لتحقيق نتائج إيجابية.