إسرائيل توقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر بمناطق سيطرتها

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل قررت وقف جولات حركة حماس مع الصليب الأحمر الدولي التي كانت تُجرى في المنطقة الصفراء، الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ومن جانبه، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس سلمت رفاتا إضافيا لأسيرًا قتل وعثرت القوات الإسرائيلية بالفعل على جثته.

وسبق وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن نتائج فحص الجثة التي أعيدت الليلة الماضية تعود لمواطن إسرائيلي أُعيد سابقًا وليست رفات أسير جديد.

ومن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر لمناقشة ما وصفه بـ"خرق حماس للاتفاق".

وزعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن استمرار حركة حماس في التلاعب وعدم تسليمها جثث الأسرى فورًا دليل على أنها لا تزال صامدة.

ومساء أمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصليب الأحمر الدولي استلم جثمان أحد الأسرى الجدد في شمال قطاع غزة وفي طريقه إلى القوات الإسرائيلية بالقطاع.