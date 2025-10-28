

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في طوكيو لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، أن الولايات المتحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى"، في موقف يأتي في الوقت الذي تطالب فيه إدارته اليابان بتعزيز إنفاقها الدفاعي.

وقال ترامب في اجتماع مع تاكايشي: "لطالما كان لديّ حب كبير واحترام عميق لليابان، أريد أن أؤكد لكم أن هذه ستكون علاقة مميزة، نحن حليف على أعلى مستوى".

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، إنها تقدر بشدة التزامكم بالسلام والاستقرار العالميين، مضيفة أن اتفاق الشرق الأوسط إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وأكدت تاكايشي، أنها تريد عصرا ذهبيا جديدا للعلاقات اليابانية-الأمريكية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته الصين.

وقال البيت الأبيض، إن واشنطن وطوكيو تخططان من خلال استخدام أدوات السياسات الاقتصادية والاستثمارات المنسقة لتحقيق تطوير متسارع لأسواق متنوعة ومرنة وعادلة للمعادن الأساسية والعناصر النادرة، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أنه "خلال 6 أشهر تعتزم طوكيو وواشنطن اتخاذ إجراءات لدعم مشاريع تهدف إلى إنتاج منتج نهائي وتسليمه إلى المشترين في البلدين والدول ذات التوجهات المماثلة".