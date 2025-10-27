إعلان

"شعر به السكان".. زلزالان قويان في المحيط الأطلسي يضربان شرق البحر الكاريبي

كتب : مصراوي

07:45 م 27/10/2025

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

وقع زلزالان اليوم الاثنين في المياه المفتوحة في المحيط الأطلسي، وشعر به السكان في منطقة شرق البحر الكاريبي، حسبما قال مسؤولون.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأول بلغت قوته 5ر6 درجة على مقياس ريختر، ووقع على بعد نحو 100 ميل (160 كيلومترا) شرق جزيرة جوادالوبي الفرنسية في الكاريبي على عمق ستة أميال (10 كيلومترات).

وشعر بالزلزال سكان جزر بعيدة مثل أنتيجوا وسانت فنسنت وجرينادين، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر.

وبعد فترة وجيزة، وقع زلزال آخر بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في نفس المنطقة وعلى نفس العمق ستة أميال (10 كيلومترا)، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال المحيط الأطلسي البحر الكاريبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة