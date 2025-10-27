أبو الغيط: فرنسا ساعدت إسرائيل على امتلاك سلاح نووي

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تكلفة إنتاج البرنامج النووي عشرات المليارات من الدولارات وتسليح دولة بالكامل يختلف عن إنتاج برنامج سلاح نووي.

وأضاف أبو الغيط، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق الكثير لمصر وللقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة في الكهرباء والموانئ والمستشفيات مما يعكس دور القيادة السياسية.

وأشار إلى أن شبكة الطرق العملاقة وبناء المحطات طفرة كبيرة لمستقبل مصر، موضحًا أن البلد أمامها تحديات كثيرة من خلال المزيد من التعليم والصحة والثقافة والكهرباء.

وتابع أن الذكاء الإصطناعي سيسطر على البشرية لعدة قرون قادمة، وسيتم استخدام إمكانيات هائلة من الكهرباء في أجهزة البحث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمطلوب أن يكون لدى مصر 16 مفاعل نووي، لأن البلاد تتوسع وتنمو وإمكانيات المياه والكهرباء يجب أن تزيد.

وتطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى قدرات إسرائيل النووية، قائلًا إن العالم الغربي ترك إسرائيل تمتلك قدرة عسكرية نووية مبكرًا منذ نهاية الستينيات، معتبرًا أنه "كان مدلسًا لإسرائيل لتحصل على السلاح النووي".

وأشار إلى أن فرنسا ساعدت إسرائيل في امتلاك سلاح نووي منذ نهاية الستينيات، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة عقدت إتفاقًا تم تسريبه مع إسرائيل بتعهدها أنها لن تتحدث أبدًا عن القدرات النووية الإسرائيلية وكذبت على العالم بعدم امتلاك تل أبيب سلاح نووى.

وتابع السفير، أن إسرائيل تحت حماية الولايات المتحدة التي تعتبر القطب المهيمن على العالم، مضيفًا: "وارد جدًا التفتيش على الأسلحة النووية في إسرائيل، حيث أن هناك معطيات يمكن استخدامها من أمريكا للتفتيش على الأسلحة النووية في إسرائيل".

وفيما يتعلق بقدرات إيران النووية، قال أبو الغيط، إنه لا أحد يعلم هل نجحت الولايات المتحدة في إنهاء البرنامج النووي الإيراني، موضحا أن السلاح النووي لا يتم استخدامه، إذ أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أعلن أنه "واهم" من يتصور إنهاء البرنامج النووي لطهران.

وذكر أنه إذا نجحت إيران في حصولها على القدرات النووية سيكون هناك تهديدات نووية، وفي الوقت نفسه إذا حصلت طهران على القدرات النووية يجب خضوع الجميع تحت منظومة منع انتشار الأسلحة النووية.