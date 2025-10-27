إعلان

كوريا الشمالية تندد بتعزيزات اليابان الدفاعية

كتب : مصراوي

10:42 ص 27/10/2025

كوريا الشمالية

سول- (د ب أ)

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين التعزيزات الدفاعية الأخيرة لليابان، محذرة من أن ذلك قد يجعل طوكيو هدفا لانتقام قوي من الدول المجاورة.

وأصدرت صحيفة رودونج سينمون، الصحيفة الأوسع انتشارا في كوريا الشمالية، هذا التحذير في عددها الصادر اليوم الاثنين، مستشهدة بتدشين اليابان الأخير لـ سادس غواصة هجومية من طراز تايجي، والإنتاج الضخم لـ صاروخ مطور من طراز 12 سطح-سفينة، وخطط أخرى لتعزيز الدفاع.

وقالت الصحيفة إن أنظمة الأسلحة هذه هي وسائل لـ "ضربة استباقية" تتجاوز نطاقاتها بكثير اليابان لتصل إلى دول أخرى، واصفة تطويرها بأنه عمل "خطير" من قِبَل "دولة مجرمة حرب سابقة"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وحذرت الصحيفة من أن "ذلك لن يؤدي إلا إلى جعل الأرخبيل هدفا مشتركا لانتقام قوي من الدول المجاورة".

واتهمت الصحيفة اليومية أيضا اليابان بتعقيد وتسريع الوضع الأمني الإقليمي بذريعة "التهديدات" من الجيران، في استعراض واضح للعدوانية.

كوريا الشمالية سول اليابان

