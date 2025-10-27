إعلان

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهلنا في غزة بكل إمكانياتنا وسنقف معهم وقفة الأخ مع أخيه

كتب : مصراوي

01:21 ص 27/10/2025

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف الملك عبد الله الثاني: "نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه".

وأضاف: "سنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية"، قائلا: "لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، فموقف الأردنيين راسخ لا يلين، تماما كوطنهم".

وشدد على أنه "انطلاقا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن بشرف وأمانة، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال الملك: "نما الأردن رغم الصعاب وتجاوزها واحدة تلو الأخرى"، مشيرا إلى أنه "ما يزال الطريق أمامنا طويلا ويتطلب المزيد من العمل لخدمة الوطن".

وأكد على أنه علينا الاستمرار في مسيرة التطوير ولا مجال للتراخي ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات.

وأوضح أنه على مدى العقود شهدت منطقتنا حروبًا ونزاعات وأزمات اقتصادية وبقي الأردن قويا، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني الضفة الغربية غزة قطاع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران