بن غفير: محاكمة نتنياهو تعد هجوما على دولة إسرائيل

وكالات

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، قرار المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بشأن رفض مشروع قانون يسمح بوقف محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

قال بن غفير، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن منع نتنياهو من أداء مهامه وسط تحديات أمنية وسياسية وإخضاعه للمحاكمة 4 أيام أسبوعيا هجوم على الدولة.

وفي وقت سابق، قالت بهاراف ميارا، إن مشروع القانون يهدف لتهريب رئيس الحكومة من حكم القانون ويستهدف أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل، ولا يمكن العمل به لأنه ليس دستوريا.

وأضافت أن مشروع القانون المقترح يستهدف بشكل عميق وجذري للغاية عدة مبادئ أساسية وحقوق أساسية في النظام الديمقراطي، ومن ضمنها المس بالفصل بين السلطات، واستقلالية جهاز إنفاذ القانون والجهاز القضائي.

كما هاجم مكتب النائب العام في إسرائيل، مشروع القانون، قائلاً: "أنه يسمح للائتلاف بتأخير محاكمة نتنياهو دون حدود وهذا غير دستوري".

وكان قدم عضو الكنيست اليميني المتطرف ليمور سون هار ميليش من حزب "عوتسما يهوديت" مشروع القانون من أجل تأجيل محاكمة رئيس الوزراء أو وزير في أي وقت بعد توجيه الاتهام وقبل صدور الحكم النهائي.