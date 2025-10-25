وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيسة وزراء اليابان الجديدة ستكون مذهلة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الحزب الليبرالى الديمقراطى اليابانى، انتخاب زعيمة الحزب سناى تاكايتشى، رئيسة جديدة لوزراء اليابان بعد حصولها على 237 صوتًا من أصل 465 فى تصويت أجراه مجلس النواب.

كما أكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده لديها علاقات ممتازة مع اليابان "وسنحافظ على هذه العلاقة الرائعة".

وفيما يتعلق بالحرب التي اندلعت في وقتٍ سابق من العام الجاري بين كمبوديا وتايلاند، قال ترامب إن ماليزيا ساعدته في إنهاء تلك الحرب.

كما أشار ترامب إلى التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بسبب الرسوم الجمركية، قائلًا: "لا أعتقد أن الجانب الصيني يريد أن نفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% بحلول الأول من نوفمبر فهذا ليس جيدا لهم".

وبخصوص إبرام صفقة مع كوريا الجنوبية، قال الرئيس الأمريكي: "أصبحنا قريبين جدًا".

وأدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه التصريحات من متن الطائرة الرئاسية لدى توجهه إلى ماليزيا.

ويتوجه ترامب إلى أسيا، للمرة الأولى خلال ولايته الحالية، وهي رحلة من المتوقع أن يعمل فيها على توقيع اتفاقات استثمارية وجهود السلام قبل الاجتماع وجها لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينج لمحاولة تهدئة الحرب التجارية.

ومن المقرر أن يقوم ترامب، الذي غادر واشنطن مساء الجمعة، بجولة مدتها 5 أيام تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة وأطول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير الماضي.