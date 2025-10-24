انفجار عبوة ناسفة شمال غرب باكستان وسقوط قتلى

(أ ب)

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين باكستانيين انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة للشرطة اليوم الجمعة، في منطقة كانت سابقا معقلا لحركة طالبان الباكستانية شمال غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية.

ووفقا للمسؤولين قُتل قائد شرطة واثنان من الضباط التابعين له، في التفجير الذي وقع في مدينة هانجو بإقليم خيبر بختونخوا، بينما كانت دورية الشرطة متجهة إلى مركز أمني تعرض لهجوم قبل أقل من ساعة، بحسب ما صرح به قائد شرطة المنطقة آدم خان، دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.

وأدان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الهجمات، محملًا حركة طالبان الباكستانية مسؤولية هذا التصعيد.

ويأتي هذا قبل يوم واحد من الجولة الثانية من محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان، المقررة في إسطنبول، بعد لقاء تم عقده في العاصمة القطرية الدوحة في 19 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه المحادثات، التي ترعاها قطر وتركيا، في أعقاب اشتباكات حدودية دامية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الجانبين، وأدت إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لا يزال ساريًا حتى الآن.