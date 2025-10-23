رويترز: الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا

واشنطن/بروكسل -(رويترز)

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عقوبات على روسيا مرتبطة بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية واستهدف شركتي النفط لوك أويل وروسنفت مع تنامي إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بسبب الحرب.



جاءت هذه الخطوة بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا، والتي شملت حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

كما جاءت إجراءات ترامب في أعقاب فرض بريطانيا عقوبات الأسبوع الماضي على شركتي روسنفت ولوك أويل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حيث دعت موسكو إلى الموافقة فورا على وقف إطلاق النار في الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في فبراير 2022.

في ضوء رفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تُموّلان الكرملين، حسبما صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان.

وأضاف: "نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".