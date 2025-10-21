

وكالات



بدأ البيت الأبيض، اليوم الاثنين، هدم جزء من الجناح الشرقي، الذي يعد المقر التقليدي للسيدة الأولى، لبناء قاعة الرقص التي يريدها الرئيس دونالد ترامب بتكلفة 250 مليون دولار، رغم عدم حصوله على موافقة وكالة فيدرالية تشرف على مثل هذه المشاريع.

وأظهرت صور لعمليات الهدم معدات البناء وهي تقتحم واجهة الجناح الشرقي، في حين كانت النوافذ وأجزاء أخرى من المبنى متناثرة على الأرض.

وشاهد بعض الصحفيين العملية من حديقة قرب وزارة الخزانة المجاورة للجناح الشرقي.

وأعلن ترامب عن بدء أعمال البناء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى المشروع أثناء استقباله أبطال دوري الجامعات للبيسبول لعام 2025 في الغرفة الشرقية، قائلا إن العمل يجري "تماما خلفنا".

وأضاف ترامب: "لدينا الكثير من أعمال البناء الجارية، قد تسمعونها من وقت لآخر لقد بدأت اليوم فقط".

ويمضي البيت الأبيض في تنفيذ هذا المشروع الضخم رغم أنه لم يحصل بعد على موافقة اللجنة الوطنية للتخطيط في العاصمة، وهي الهيئة التي توافق على أعمال البناء والتجديدات الكبرى في مباني الحكومة بمنطقة واشنطن.

وقال رئيس اللجنة ويل شارف، وهو أيضا سكرتير موظفي البيت الأبيض وأحد كبار مساعدي ترامب، خلال اجتماع اللجنة في سبتمبر، إن الوكالة لا تملك صلاحية على أعمال الهدم أو التحضير للموقع في المباني الفيدرالية.

وأضاف شارف: "ما نتعامل معه هو في الأساس البناء الرأسي".

وقال الرئيس الجمهوري في يوليو، عند الإعلان عن المشروع، إن القاعة لن تؤثر على القصر الرئاسي نفسه: "ستكون قريبة منه لكنها لن تلمسه، وتحترم تماما المبنى القائم الذي أنا من أكبر المعجبين به".

ويضم الجناح الشرقي عددا من المكاتب، بينها مكاتب السيدة الأولى، وقد بني عام 1902 وتمت توسعته وتجديده عبر السنين، مع إضافة طابق ثان عام 1942، وفقا للبيت الأبيض.

وقالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن تلك المكاتب ستنقل مؤقتا أثناء البناء، وإن هذا الجزء من المبنى سيخضع للتحديث والتجديد.

وقالت ليفيت عند إعلان المشروع في يوليو: "لن يهدم أي شيء"، وفقا لسكاي نيوز.