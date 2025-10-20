المرشد الإيراني يخاطب ترامب: "الملايين يهتفون ضدك.. استمر في أحلامك"

طهران - (د ب أ)

رفض المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضاء على الصناعة النووية الإيرانية، وتوعد باستخدام الصواريخ الإيرانية مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة.

وردا على تصريحات ترامب، قال خامنئي: "استمر في أحلامك، ولكن من أنتم أصلا حتى تضعوا لأنفسكم الحق في أن تقولوا ما يجب أو لا يجب إذا امتلك بلد ما صناعة نووية؟ ما علاقة ذلك بأمريكا؟".

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن خامنئي قوله اليوم الاثنين، في إشارة إلى سلوك الرئيس الأمريكي: "هذا الشخص يُظهر نفسه بمظهر القادر، لكن إذا كان حقا يمتلك القدرة، فليذهب ويهدّئ الملايين الذين يهتفون ضده في جميع الولايات الأمريكية".

وعن حرب بلاده مع إسرائيل، قال المرشد الأعلى الإيراني: "لم يكن الصهاينة يتوقعون أن تتمكن الصواريخ الإيرانية بلهيبها ونيرانها من اختراق أعماق مراكزهم الحساسة والمهمة وتدميرها وتحويلها إلى رماد، إيران لم تشترِ الصواريخ من أحد ولم تستأجرها، بل هي من صنع أيدي شبابها وهي تحمل هويتهم الوطنية".

وأضاف خامنئي: "هذه الصواريخ هي من إعداد قواتنا المسلحة وصناعاتنا العسكرية، وقد استُخدمت بالفعل، وما زالت موجودة، وإذا اقتضت الضرورة فسيُعاد استخدامها في الوقت المناسب".