بعد اعتراضه.. أسطول الصمود: نطالب بالتدخل الدولي الفوري

وكالات

قال "أسطول الصمود العالمي" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفن القافلة السلمية في المياه الدولية واختطفت مئات المتطوعين المشاركين على متنها.

وأوضح أسطول الصمود في بيان له اليوم الخميس، أن أكثر من 443 متطوعاً من 47 دولة محتجزون حالياً "بشكل غير قانوني" بعد اعتراض الأسطول، مشيراً إلى أن المشاركين تعرضوا للهجوم باستخدام مدافع المياه ورشهم بمياه عادمة، إضافة إلى التشويش على اتصالاتهم.

وأكد الأسطول أن اعتراض القافلة في المياه الدولية يمثل "جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مطالباً بـ تدخل دولي فوري يضمن سلامة المتطوعين والإفراج عنهم دون تأخير.