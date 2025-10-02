إعلان

بعد اعتراضه.. أسطول الصمود: نطالب بالتدخل الدولي الفوري

كتب : مصراوي

02:48 م 02/10/2025

أسطول الصمود العالمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
قال "أسطول الصمود العالمي" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفن القافلة السلمية في المياه الدولية واختطفت مئات المتطوعين المشاركين على متنها.

وأوضح أسطول الصمود في بيان له اليوم الخميس، أن أكثر من 443 متطوعاً من 47 دولة محتجزون حالياً "بشكل غير قانوني" بعد اعتراض الأسطول، مشيراً إلى أن المشاركين تعرضوا للهجوم باستخدام مدافع المياه ورشهم بمياه عادمة، إضافة إلى التشويش على اتصالاتهم.

وأكد الأسطول أن اعتراض القافلة في المياه الدولية يمثل "جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مطالباً بـ تدخل دولي فوري يضمن سلامة المتطوعين والإفراج عنهم دون تأخير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسطول الصمود التدخل الدولي القوات الإسرائيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع