ترامب: حماس تعهدت بنزع سلاحها لكنها تقول الآن إنها تستهدف العصابات

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تدمير المنشآت النووية الإيرانية أدى لتراجع إيران ولم نكن للتوصل للسلام في المنطقة لو لم نقم بذلك، مشيرًا إلى أن قادة الخليج ساعدوه كثيرا وقطر كانت الأكثر عرضة للخطر بحكم قربها من إيران.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع ماريا بارتيرومو على قناة فوكس نيوز، أن اتفاق غزة يحظى باحترام الجميع والدول العربية والإسلامية وإسرائيل وافقت عليه.

وأكد الرئيس الأمريكي أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تعهدت بنزع سلاحها ولكنها تقول الآن إنها تستهدف العصابات

هاجم الجيش الإسرائيلي 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة بعد الحدث الأمني في رفح جنوبي القطاع، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حركة حماس، قائلًا إنها "ستتعلم اليوم بالطريقة الصعبة أن الجيش مصمم على حماية جنوده ومنع أي اعتداء عليهم"، وفق تعبيره.

وقال كاتس، إنه أوعز للجيش الإسرائيلي للعمل بقوة ضد أهداف حماس في غزة.

وتوعد قائلًا "حماس ستدفع ثمنًا باهظًا مقابل كل إطلاق نار وكل خرق للاتفاق وإذا لم تفهم الرسالة فسيتصاعد مستوى ردودنا"، بحسب وصفه.

ومن جانبها، أكدت كتائب القسام، التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وشددت الكتائب، في بيان اليوم، على أنه لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في رفح جنوبي قطاع غزة، مضيفة أن تلك المنطقة ضمن المناطق الحمراء التي تقع تحت سيطرة الاحتلال.

وذكرت أن الاتصال مقطوع مع من بقي من مجموعات تابعة لها في منطقة رفح منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري.

وقالت القسام: "لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة"، وفق تعبيرها.