بعد شن غارات على غزة.. بن غفير يوجه دعوة لنتنياهو

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.

وقال بن غفير، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "أدعو رئيس الوزراء أن يأمر الجيش الإسرائيلي باستئناف كامل للقتال في القطاع بكامل شدته".

وأضاف: "الأوهام الزائفة بأن حماس ستغير جلدها، أو أنها حتى ستلتزم بالاتفاق الذي وقّعته، تتبيّن، كما كان متوقعًا، بأنها خطيرة على أمننا"، حسب تعبيره.

وجاء ذلك عقب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومناطق في جباليا شمالي القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو هاجم أهدافًا في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومقاومين.