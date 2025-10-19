إعلان

بعد شن غارات على غزة.. بن غفير يوجه دعوة لنتنياهو

كتب : مصراوي

12:29 م 19/10/2025

إيتمار بن غفير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.

وقال بن غفير، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "أدعو رئيس الوزراء أن يأمر الجيش الإسرائيلي باستئناف كامل للقتال في القطاع بكامل شدته".

وأضاف: "الأوهام الزائفة بأن حماس ستغير جلدها، أو أنها حتى ستلتزم بالاتفاق الذي وقّعته، تتبيّن، كما كان متوقعًا، بأنها خطيرة على أمننا"، حسب تعبيره.

وجاء ذلك عقب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومناطق في جباليا شمالي القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو هاجم أهدافًا في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومقاومين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير غارات على غزة نتنياهو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين