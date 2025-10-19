السلطات الإسرائيلية تُعلن استلام جثتين جديدتين من قطاع غزة

وكالات

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها تسلمت جثتين جديدتين من قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أن معهد الطب الشرعي تمكن من تحديد هوية إحداها.

وقالت وزارة الصحة في إسرائيل، إن نعشي مختطفين وصلا بالفعل فجر اليوم إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليهما والتحقيق في ملابسات الوفاة.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بعد استكمال إجراءات التشخيص في معهد الطب الشرعي بتعاون مع شرطة إسرائيل أبلغ مندوبو الجيش عائلة المختطف رونين طومي انجل أن جثته أعيدت إلى إسرائيل ليوارى الثرى.

وأضاف الجيش في بيانه، أنه وفق المعلومات الاستخباراتية الواردة فقد قتل "رونين" على يد حماس في 7 أكتوبر 2023 في كيبوتس نير عوز ليتم اختطاف جثته إلى داخل قطاع غزة".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن عملية تشخيص الجثة الثانية لا تزال مستمرة بمعهد الطب الشرعي.

بينما أكد الجيش الإسرائيلي، أنه يواصل بذل كافة الجهود لاعادة المختطفين الشهداء ويستعد لمواصلة تطبيق الاتفاق، بحسب روسيا اليوم.

ودعا حماس إلى الوفاء باستحقاقاتها في الاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لاعادة كافة المختطفين الشهداء ليتم تشييعهم، وفق ما جاء في البيان.