مسؤولون أمريكيون: لن نسمح لإسرائيل بتقليص المساعدات لغزة

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إن الولايات المتحدة ستنخرط بعمق في كل ما سيجري في غزة، مؤكدين أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإسرائيل بتقليص المساعدات للقطاع.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن واشنطن طلبت من إسرائيل السماح لفريق تركي بالمساعدة في البحث عن الجثث بغزة، مشيرين إلى أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيركزان خلال زيارتهما على مواصلة البحث عن جثث الأسرى.

وأكدت مصادر، أن ويتكوف وكوشنر سيركزان على إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة، كما سيركزان أيضا على مشروع رفح الجديدة كنموذج لقطاع خال من حكم حماس.

وأشارت المصادر، إلى أن ويتكوف وكوشنر سيعملان على صياغة خطة لنزع السلاح من حماس والقطاع.