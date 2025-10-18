إعلان

مسؤولون أمريكيون: لن نسمح لإسرائيل بتقليص المساعدات لغزة

كتب : مصراوي

10:45 م 18/10/2025

مساعدات غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إن الولايات المتحدة ستنخرط بعمق في كل ما سيجري في غزة، مؤكدين أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإسرائيل بتقليص المساعدات للقطاع.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن واشنطن طلبت من إسرائيل السماح لفريق تركي بالمساعدة في البحث عن الجثث بغزة، مشيرين إلى أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيركزان خلال زيارتهما على مواصلة البحث عن جثث الأسرى.

وأكدت مصادر، أن ويتكوف وكوشنر سيركزان على إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة، كما سيركزان أيضا على مشروع رفح الجديدة كنموذج لقطاع خال من حكم حماس.

وأشارت المصادر، إلى أن ويتكوف وكوشنر سيعملان على صياغة خطة لنزع السلاح من حماس والقطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مساعدات غزة أمريكا إسرائيل غزة اعمار غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة