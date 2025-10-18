اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة تطورات الملف النووي الإيراني

في إطار الجهود المصرية الهادفة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وخفض حدة التوتر في المنطقة، وبناءً على الزخم الذي تحقق عقب توقيع اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سلسلة من الاتصالات المكثفة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها السبت: "شملت هذه الاتصالات كلًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك لمتابعة التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني".

وتابعت الخارجية في بيانها:" الاتصالات بحثت أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ومتابعة الاتصالات الجارية، إلى جانب دراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الملف الحساس وفقا لبيان وزارة الخارجية.