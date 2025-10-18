كابول- (د ب أ)

ذكر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان أن الحركة لن ترد على الهجمات الباكستانية الأخيرة، خلال المحادثات الجارية في الدوحة، مشيرا إلى احترام جهود الوساطة التي تهدف إلى الحد من التوترات الحدودية.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قال مجاهد إن طالبان "تحتفظ بالحق في الرد على الهجمات الباكستانية لكنها أوقفت بشكل مؤقت العمليات العسكرية احتراما لفريق التفاوض في الدوحة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن القوات الباكستانية نفذت غارات جوية الليلة الماضية في إقليم باكتيكا جنوب شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين في منطقتي أورجون وبارمال.

وكانت وكالة خاما برس قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن وزير الدفاع الملا يعقوب مجاهد ورئيس الاستخبارات الملا عبد الحق واثق وصلا إلى الدوحة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. وتهدف الزيارة إلى إجراء محادثات مع ممثلين باكستانيين بشأن التعاون الأمني والتوترات عبر الحدود.