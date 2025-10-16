إعلان

"عمليات إعدام جماعية".. يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل مكالمة بين ترامب ونتنياهو بشأن حماس

كتب : مصراوي

11:41 م 16/10/2025

تفاصيل مكالمة بين ترامب ونتنياهو بشأن حماس

وكالات

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم الخميس، مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول وتيرة إعادة رفات الأسرى والإجراءات المقترحة ردا على تأخير تسليم الرفات.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن ترامب وصف خلال الاتصال مع نتنياهو عمليات الإعدام الجماعية التي تنفذها حركة المقاومة الإسلامية حماس ضد معارضيها بالتطهير وقال إنه يتابع الأمر.

ووفقًا لـ"يسرائيل هيوم" أكد الرئيس الأمريكي لنتنياهو أنه إذا استمرت حماس بقتل الناس في غزة فلن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى الذهاب وقتلهم.

ترامب عمليات إعدام جماعية ترامب ونتنياهو إعادة رفات الأسرى نتنياهو حماس

