بيرو.. فتح تحقيق في مقتل وإصابة 101 شخصًا في احتجاجات جيل زد

اتخذت احتجاجات قادها نشطاء من جيل زد للمطالبة بتنحي رئيس بيرو منحى عنيفا ليلة الأربعاء- الخميس، مما تسبب في فتح السلطات لتحقيقات بشأن مقتل مدني واحد على الأقل. وذكر مسؤولون أن نحو 100 شخص أصيبوا أيضا، من بينهم 80 شرطيا و10 صحفيين.

وانطلقت قبل شهر الاحتجاجات التي تدعو لحصول الشباب على معاشات تقاعد ورواتب أفضل، واتسع نطاقها لتشمل مآسي البيروفيين الذين أنهكتهم الجريمة والفساد وعقود من خيبات الأمل إزاء حكومتهم.

ودعا المحتجون إلى تنحي الرئيس الجديد وبعض نواب البرلمان بعد تولي سابع رئيس للمنصب في أقل من عقد في 10 أكتوبر 2025.

وأعلن مكتب الادعاء العام في بيرو اليوم الخميس أنه يحقق في وفاة محتج 32 عاما وهو مغني الهيب هوب إدواردو رويز، الذي قال ممثلو الادعاء أنه تعرض لإطلاق نار أثناء مظاهرة حاشدة تضم آلاف الشباب.