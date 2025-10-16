الأمم المتحدة: غلق 420 مركزًا صحيًا في أفغانستان بسبب نقص التمويل

كابول - (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة غلق 420 مركزا صحيا في أفغانستان هذا العام بسبب نقص التمويل، بحسب ما أوردته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الخميس.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "غلق هذه المراكز حرم أكثر من ثلاثة ملايين شخص من الحصول على خدمات الرعاية الصحية".

ورغم ذلك، يواصل المواطنون في مختلف الأقاليم الأفغانية، المطالبة بإنشاء المزيد من مرافق الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية بشكل كامل.

ورغم أن وزارة الصحة العامة لم تعلق على الأمر مؤخرا، أكد وزير الصحة نور جلال جلالي، أمس الأول الثلاثاء، ضرورة الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة العامة الأفغانية كانت أعلنت في العام الماضي، عن بناء 318 مستشفى في أنحاء البلاد.