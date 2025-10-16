مصراوي

أحيت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الذكرى الأولى لاستشهاد القيادي الراحل يحيى السنوار.

وقالت حماس في بيان، الخميس، إن جذوة الطوفان لن تخبو ودماء القادة الشهداء تعزّز طريق المقاومة للأجيال حتى تحرير الأرض والمقدسات.

وأكدت حماس، أن الشعب الفلسطيني والمقاومة حققا إنجازا وطنيا واتفاقاً أفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي وأوقف حرب الإبادة وحقق صفقة تبادل للأسرى عنوانها طوفان الأحرار.

وأشارت حماس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العدوانية على غزة وأُرغم صاغرا على وقف إطلاق النار ولم يحصل على أسراه إلا وفق إرادة المقاومة وشروطها.

وشددت حماس، على أن استشهاد القائد يحيى السنوار وقادة ورموز الحركة لن يزيدها والعشب الفلسطيني إلاّ قوة وصلابة وإصراراً على التمسّك بنهجهم.

وكان رئيس حركة حماس الراحل الشهيد يحيى السنوار استشهد يوم 16 أكتوبر 2024 في تبادل إطلاق نار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.