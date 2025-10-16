

وكالات

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الخميس، أن الصين ترفض أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط، وذلك ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف شراء النفط الروسي.

قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينجيو: "ترفض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي، وأي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط".

وأضاف الدبلوماسي الصيني، أن التعاون داخل المجتمع الدولي، بما في ذلك بين الصين وروسيا، "معقول ومشروع في إطار القانون الدولي، ولا يضر بمصالح الأطراف الثالثة، ويجب احترامه وحمايته".

وفي وقت سابق، صرح ترامب، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد له أن الهند لن تشتري النفط الروسي، ودعا الصين إلى اتباع نفس الموقف.

وقالت السفارة الصينية، إن الصين مستعدة لحرب تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال منفتحة على المفاوضات، مشددة على أنه الولايات المتحدة لا يمكنها المطالبة بتسوية النزاع التجاري بينما تواصل التهديد بفرض رسوم جمركية، وفقا لروسيا اليوم.