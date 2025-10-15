إعلان

أمريكا تلغي تأشيرات 6 أشخاص بسبب تعليقاتهم على وفاة تشارلي كيرك

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات 6 أشخاص على الأقل بسبب تعليقاتهم العامة حول مقتل تشارلي كيرك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في منشور لها على منصة أكس: "الولايات المتحدة ليست ملزمة باستضافة الأجانب الذين يتمنون الموت للأمريكيين".

ونشرت لقطات شاشة لستة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنها أمثلة لحاملي تأشيرات أجنبية يرحبون بوفاة كيرك في سبتمبر، واقترحت إلغاء المزيد من التأشيرات.

وكان قُتل كيرك، حليف ترامب، بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

