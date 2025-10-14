وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

القدس- (د ب أ)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى، إلى جانب عشرات المستعمرين، في آخر أيام عيد العرش اليهودي".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "تخلل الاقتحام قيام المستعمرين بجولات في باحات الأقصى وأدائهم طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحماية شرطة الاحتلال".

وطبقا للوكالة ، "تزامن الاقتحام مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وفرضها عراقيل على دخول المصلين والمقدسيين".

وأشارت إلى أن "هذه هي المرة الثانية التي يقود فيها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير اقتحامات المسجد الأقصى خلال أسبوع واحد"لافتة إلى أن "بن غفير تقدم يوم الأربعاء الماضي، 1200 مستعمر اقتحموا الأقصى، تزامنا مع ثاني أيام عيد العرش" العبري".

بدورها ، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بـ "أشدّ العبارات اقتحام بن غفير لمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والاقتحامات المتواصلة للمتطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان صحفي اليوم، ذلك "انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا خطيرًا مُدانًا، واستفزازًا غير مقبول"، مُشدّدةً على أنّ "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".