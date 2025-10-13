في قمة السلام... ترامب يوجه الشكر لأمير قطر ورئيس تركيا

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته بقمة السلام المنعقدة في مدينة شرم الشيخ الشكر لأمير دولة قطر، قائلا "أنه رجل استثنائي يحظى باحترام عظيم، وقائد رائع كان صديقا لي منذ وقت طويل".

وأعرب ترامب عن خالص عزائه للشعب القطري، بسبب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة عدد من الدبلوماسيين في مدينة شرم الشيخ.

كما قدم الرئيس الأمريكي الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مضيفًا: "أشكر الرئيس التركي الذي يكون حاضرا كلما احتجت إليه".

وكانت انطلقت قمة شرم الشيخ للسلام، مساء اليوم الإثنين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة بالعالم.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي، وترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة المصرية، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، ونواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء، وهم:

"رئيس الولايات المتحدة الأمريكية/ ملك الأردن/ أمير قطر/ أمير الكويت/ ملك البحرين/ رئيس فلسطين/ رئيس تركيا/ رئيس إندونيسيا/ رئيس أذربيجان/ رئيس فرنسا/ رئيس قبرص/ المستشار الألماني/ رئيس وزراء المملكة المتحدة/ رئيسة وزراء إيطاليا/ رئيس وزراء إسبانيا/ رئيس وزراء اليونان/ رئيس وزراء أرمينيا/ رئيس وزراء المجر/ رئيس وزراء باكستان/ رئيس وزراء كندا/ رئيس وزراء النرويج/ رئيس وزراء العراق/ نائب رئيس دولة الإمارات/ وزير خارجية سلطنة عمان/ سكرتير عام الأمم المتحدة/ أمين عام جامعة الدول العربية/ رئيس المجلس الأوروبي/ وزير الدولة للشئون الخارجية للهند/ سفير اليابان بالقاهرة".