البث الإسرائيلية: تم التنسيق بين حماس والصليب الأحمر بشأن الإفراج عن الرهائن

كتب : مصراوي

07:22 ص 13/10/2025

حماس وإسرائيل

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم التنسيق بين حماس والصليب الأحمر بشأن الإفراج عن الرهائن.

وتحركت قوافل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى مواقع اصطحاب الرهائن الإسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم دعوة عائلات الرهائن للاستعداد للذهاب إلى قاعدة رعيم العسكرية لاستقبال المحتجزين.

ونشرت قبل قليل، حركة حماس قائمة تضم 20 اسما للرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إطلاق سراح الرهائن يبدأ في موقعين بمدينة غزة ومخيمات الوسط وخان يونس، وفقا لسكاي نيوز.

واتجه موكب من حافلات مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى عدد من المعتقلات لنقل أسرى فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

