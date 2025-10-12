وصول رئيس الوزراء البريطاني إلى شرم الشيخ لحضور قمة للسلام

وكالات

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مساء اليوم الأحد، إلى مطار شرم الشيخ تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل المشاركة في قمة السلام التي تنعقد غدًا الاثنين بمشاركة دولية واسعة.

وفي وقت سابق، نشرت الرئاسة الأذربيجانية على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي خبر وصول الرئيس علييف، مؤكدة حضوره أعمال القمة الدولية في شرم الشيخ، والذي كان في استقباله بمطار شرم الشيخ الدولي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من المسؤولين المصريين.

وكان أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بعد غد الاثنين، مشيرًا إلى أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث في بيان صحفي: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان (قمة شرم الشيخ للسلام) بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".