إعلان

مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية

كتب : مصراوي

06:22 م 12/10/2025

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الذي تعرض له مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في انتهاك جديد لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لوقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في السودان.

وأكدت مصر على تطلعها لتكثيف العمل من أجل إنهاء الصراع في السودان وتغليب المصالح الوطنية العليا للشعب السوداني الشقيق، بما يسهم في الحفاظ على أرواحه ومقدراته، كما أعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا والحكومة والشعب السوداني الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر الهجوم على مركز لإيواء النازحين مدينة الفاشر السودانية الصراع في السودان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟