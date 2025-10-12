بيروت - (د ب أ)

دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأحد، الجيش الإسرائيلي إلى وقف جميع الهجمات ضد جنودها.

وقالت "اليونيفيل"، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية: "قبيل ظهر أمس، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لقوات اليونيفيل في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على إثرها الإسعافات الأولية".

وأضافت: "كان جنود حفظ السلام رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار"، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يعد الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، ويمثل هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا جديدًا للقرار 1701، واستخفافًا مقلقًا بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن.

وجددت اليونيفيل، في بيانها دعوتها لـ "جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه".