اليونيفيل تعلن إصابة أحد جنودها بانفجار مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

وكالات

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأحد، إصابة جندي من قوات حفظ السلام جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة إسرائيلية أمس قرب موقع تابع لقواتها في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

وقالت اليونيفيل، في بيان اليوم، إن الجندي المصاب تلقى الإسعافات الأولية في الموقع، لافتة إلى أن جنود حفظ السلام رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار.

وذكرت أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت بقنابل قواتها مرتين هذا الشهر، مؤكدة "ما يعد انتهاكًا خطيرًا للقرار 1701 واستخفافًا مقلقًا بسلامة جنود حفظ السلام".

وكررت اليونيفيل مجددًا دعوتها الجيش الإسرائيلي إلى وقف جميع الهجمات على قواتها أو بالقرب منها، مؤكدة أن عناصرها يعملون على تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه.