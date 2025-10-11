إعلام عبري: إجراء فحوص طبية للمعتقلين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، إن سلطة السجون الإسرائيلية استكملت نقل المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم لمراكز الاحتجاز التي سيفرج عنهم منها.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن عملية إعادة الأسرى بغزة ستكون يوم الاثنين وترجيحات بأن تبدأ يوم الأحد.

وأشار موقع "واللا" العبرية، إلى أن ممثلين عن الصليب الأحمر الدولي وصلوا إلى سجني عوفر وشيكما لإجراء فحوص طبية للمعتقلين الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، بنقل المعتقلين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم إلى من السجون الإسرائيلية تم نقلهم إلى مراكز احتجاز جنوبي البلاد.

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، إن المعتقلين الفلسطينيين نُقلوا إلى مجمعات الترحيل في سجني عوفر وكيتسيوت، مضيفا "إنهم هناك وننتظر معلومات من المستوى السياسي".

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية، نشرت أسماء 250 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم.

وينص الاتفاق على إبعاد 142 معتقلا، بينما سيعود البقية إلى الضفة الغربية أو القدس.