بيروت- ( د ب أ)

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية وآخرها الاعتداء على منطقة المصيلح في جنوب لبنان.

واعتبرت، في بيان صحفي اليوم، أن هذه "الاعتداءات تشكّل خرقاً للقرار1701، وتعرقل جهود الجيش اللبناني في تنفيذ خطته لحصر السلاح".

وقالت الوزارة: " تستنكر وزارة الخارجية والمغتربين، بأشدّ العبارات، استمرار إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على سيادة لبنان، وآخرها العدوان الذي استهدف منطقة المصيلح – قضاء صيدا، والذي أسفر عن أضرار جسيمة وأدى إلى استشهاد شخص وجرح سبعة آخرين".

وأضافت أن "هذا الاعتداء يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به".

وأكّدت الوزارة أن " استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت فجر اليوم سلسلة غارات جوية تجاوزت الـ 10 غارات، استهدفت مجموعة معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح -الزهراني في جنوب لبنان.

كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، بينها أكثر من 100 آلية صغيرة الحجم، كما أدت إلى إحداث دمار واسع بمنشآت المعارض من مباني وخيم حديدية وسيارات كانت مركونة بالمنطقة، وقدرت الخسائر بمئات ملايين الدولارات.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان .