إعلان

حماس والجهاد والجبهة الشعبية: نرفض أي وصاية أجنبية ولن نتخلى عن الأسرى

كتب : مصراوي

11:01 م 10/10/2025

غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، اليوم الجمعة، بيانًا مشتركًا على خلفية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال البيان، إن العدو لم يستطع على مدار عامين وأكثر أن يكسر صمود وإرادة المقاومة رغم كل ما يمتلكه من أسلحة وآلة حربية، مؤكدًا أن "تحرير المئات من أسيراتنا وأسرانا يعبر عن صلابة المقاومة ووحدة الموقف، وإننا نعاهد شعبنا وعائلات الأسرى بأن قضية تحريرهم جميعًا ستبقى على رأس جدول أولوياتنا الوطنية، ولن نتخلى عنهم أبدًا، كما نبارك لشعبنا حرية هذه الثلة المباركة من أسرانا وابطالنا".

وأعربت حركات المقاومة الثلاث، عن تقديرهم للجهود الجبارة التي بذلها الوسطاء الأشقاء في مصر وقطر وتركيا، داعين الطرف الأمريكي والوسطاء كافة لمواصلة الضغط لضمان التزام الاحتلال بكافة بنود الاتفاق وعدم الانحراف عنها.

وشدد البيان على رفض المقاومة القاطع لأي وصاية أجنبية، وتأكيدهم أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساته هو "شأن فلسطيني".

ورحب بيان حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بالمشاركة العربية والدولية في إعادة إعمار غزة، مؤكدين إصرارهم على مواصلة المقاومة حتى إزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابعت حركات المقاومة الثلاث، في البيان: "نعمل مع مصر على عقد اجتماع وطني شامل عاجل من أجل الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار لتوحيد الموقف الفلسطيني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوصاية الأجنبية حماس والجهاد الأسرى الفلسطنيين اتفاق غزة غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة