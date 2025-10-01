خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يسخر من وزير الصحة الأمريكي بعد عطسة مفاجئة

منح وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة ذعر صحية، بعدما عطس على بُعد قدم واحد فقط منه داخل المكتب البيضاوي، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

كان ترامب قد ظهر إلى جانب فريقه الصحي وكبير مسؤولي شركة "فايزر" ألبرت بورلا في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، للإعلان عن إطلاق مبادرة دوائية جديدة تحت اسم "TrumpRx" لخفض أسعار الأدوية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تطرق فيه ترامب إلى خفض أسعار الإنسولين خلال ولايته الأولى، عطس كينيدي في كوعه. ورد ترامب ممازحًا: "باركك الله يا بوبي، آمل ألا أكون قد أصبت بكوفيد للتو".

.@SecKennedy: *Sneezes in the Oval Office*@POTUS: "God bless you Bobby. I hope I didn't catch COVID just there."



"Give me a Paxlovid immediately," he says to the CEO of Pfizer. 🤣 pic.twitter.com/IbsJy9x3Gr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 30, 2025

ضحك الحضور على تعليقه، قبل أن يلتفت ترامب إلى الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" قائلاً: "ألديكم باكسلوفيد؟ أعطوني باكسلوفيد حالًا". في إشارة إلى الدواء المضاد للفيروسات الذي تنتجه الشركة لعلاج المصابين بكوفيد-19 من الفئات الأكثر عرضة للخطر.