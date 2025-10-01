إعلان

خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يسخر من وزير الصحة الأمريكي بعد عطسة مفاجئة

كتب- مصراوي

01:17 م 01/10/2025

دونالد ترامب

منح وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة ذعر صحية، بعدما عطس على بُعد قدم واحد فقط منه داخل المكتب البيضاوي، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

كان ترامب قد ظهر إلى جانب فريقه الصحي وكبير مسؤولي شركة "فايزر" ألبرت بورلا في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، للإعلان عن إطلاق مبادرة دوائية جديدة تحت اسم "TrumpRx" لخفض أسعار الأدوية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تطرق فيه ترامب إلى خفض أسعار الإنسولين خلال ولايته الأولى، عطس كينيدي في كوعه. ورد ترامب ممازحًا: "باركك الله يا بوبي، آمل ألا أكون قد أصبت بكوفيد للتو".

ضحك الحضور على تعليقه، قبل أن يلتفت ترامب إلى الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" قائلاً: "ألديكم باكسلوفيد؟ أعطوني باكسلوفيد حالًا". في إشارة إلى الدواء المضاد للفيروسات الذي تنتجه الشركة لعلاج المصابين بكوفيد-19 من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

روبرت إف دونالد ترامب

