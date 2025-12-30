إعلان

اتصال أمريكي إماراتي بشأن التطورات الأخيرة في اليمن.. ماذا تضمن؟

كتب : مصراوي

11:57 م 30/12/2025

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان

وكالات

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب مجمل التطورات الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وناقش عبد الله بن زايد مع روبيو عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة والتطورات الأخيرة في اليمن.

وأكد خلال الاتصال التزام الإمارات الراسخ بالعمل مع الولايات المتحدة وكافة شركائها، من أجل بناء السلام المستدام في المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار لمصلحة شعوبها.

عبدالله بن زايد آل نهيان ماركو روبيو اليمن قطاع غزة

