"كان يطالب بحرق غزة".. الحرائق تلتهم منزل ممثل أمريكي شهير

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمثل والمنتج الأمريكي جيمس وودز، الذي احترق منزله في حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وخلال مقابلة الفيديو التي تحدث فيها وودز مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن الحرائق التي داهمت منزله، بكى الممثل الأمريكي وهو يصف مشهد الحرائق وجيرانه المصابين.

على جانب آخر وبينما يعلق وودز على حرائق كاليفورنيا، فهو يدافع عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على جانب آخر، ففي تغريدة نشرها وودز اليوم عبر حسابه على منصة (إكس) هاجم الممثل الأمريكي حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي التغريدة قال وودز، "ربما كان من غير اللائق أن تغتصبوا وتقتلوا نساء وأطفالاً أبرياء في السابع من أكتوبر. إنكم تحصدون ما تزرعونه. اذهبوا إلى الجحيم أيها الحمقى المحببون لحماس".

وأدت حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى احتراق منازل عدد من المشاهير منهم نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس.





Maybe you shouldn’t have raped and murdered innocent women and children on October 7. You reap what you sow. Go fuck yourself, you Hamas-loving scum. #INSTABLOCK https://t.co/DmXk5dVf7h

— James Woods (@RealJamesWoods) January 9, 2025